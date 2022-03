Homem detido por tráfico de droga na Mealhada

O Núcleo de Investigação Criminal de Anadia (NIC), deteve esta quarta-feira, dia 2, um homem de 32 anos por tráfico de droga, no concelho da Mealhada, divulgou hoje a GNR.

Segundo a mesma fonte, na sequência de uma investigação por tráfico de estupefacientes, que decorria há cerca de seis meses, os militares da GNR encetaram diligências policiais que permitiram identificar e localizar o suspeito, tendo a ação culminado com o cumprimento de dois mandados de busca domiciliária.

As buscas permitiram apreender 85 doses de canábis, 11 plantas de canábis, quatro doses de haxixe, 31,3 gramas de cogumelos alucinogénios, 29 cápsulas/comprimidos de cogumelos alucinogénios, uma máquina de embalamento, 20 gramas de sementes de canábis, 29 embalagens de sementes de canábis (lacradas), diverso material usado no acondicionamento do produto estupefaciente e diverso material informático.

O detido foi constituído arguido, e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial da Mealhada.