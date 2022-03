Jantar a favor dos refugiados ucranianos na São Domingos

Receitas angariadas revertem a favor da Associação de Apoio ao Imigrante, com sede em S. Bernardo – Aveiro.

As Caves São Domingos, localizadas em Ferreiros, no concelho de Anadia, vão realizar um jantar de solidariedade, no próximo sábado, dia 26 de março, em benefício dos refugiados que chegam a Portugal vindos da Ucrânia.

Segundo a empresa anadiense este Jantar Vínico Solidário “tem o valor unitário de 40 euros e todas as receitas angariadas revertem a favor da Associação de Apoio ao Imigrante, com sede em S. Bernardo – Aveiro”, uma vez que esta associação procura responder à crise humanitária provocada pela invasão russa à Ucrânia, apoiando refugiados na sua integração social, educação e cultura.

“O montante alcançado servirá de apoio a professores de português voluntários, de modo a ajudar os refugiados num primeiro contacto com a nossa língua, fundamental para a integração no país de acolhimento”, acrescenta a São Domingos em nota.

Todos os interessados podem reservar o seu lugar através do telefone 231 519 680 / 919 585 300 ou info@cavesaodomingos.com.