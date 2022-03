Leandro Ramos sagra-se vice-campeão da Europa de lançamentos

Foi um fim de semana de emoções fortes. Que o diga o Sangalhos, que somou mais uma vitória no reduto do Belenenses e garantiu a subida à Liga Betclic. Agora vai disputar os playoffs para saber quem é o campeão da Proliga.

No atletismo, Leandro Ramos, atleta do SL Benfica, venceu a medalha de prata no lançamento do dardo (vice-campeão no escalão Sub-23) na Taça da Europa de Lançamentos que decorreu neste fim de semana, em Leiria, com a marca de 76,48 metros.