Mural a Aveiro e aos Ovos Moles inaugurado este sábado

A Confraria dos Ovos Moles de Aveiro vai inaugurar amanhã, dia 5 de março, pelas 21h, o mural a Aveiro e aos Ovos Moles de Aveiro, situado na Avenida Calouste Gulbenkian, da autoria do Grafitter Fábio Carneiro.

“O autor desenvolveu esta composição com base na insígnia da Confraria dos Ovos Moles de Aveiro, a promotora desta ação, no moliceiro, no sal e no salineiro, nas novas gerações e na alegria das gentes aveirenses, retratada no rosto de uma criança, e como não podia deixar de ser, no brilho, cor e despertar de sentidos que nos transmitem os Ovos Moles de Aveiro. O talento de Fábio Carneiro fica bem patente neste mural, através do uso de sprays. Com um vasto currículo a nível nacional e internacional, atualmente o seu trabalho tem procurado a polivalência capaz de produzir técnicas pictóricas clássicas de vertente contemporânea”, dá nota a Confraria.

Este mural junta-se à já grande marca da confraria na cidade, que alberga o Monumento aos Ovos Moles de Aveiro situado na Fonte Nova, a fachada da sede da Confraria dos Ovos Moles de Aveiro, assim como o livro “História dos Ovos Moles de Aveiro”, o livro evocativo do Monumento, o catálogo da exposição “do Sagrado ao Profano”, e as peças desenvolvidas com a Vista Alegre.

O mural a Aveiro e aos Ovos Moles foi integralmente patrocinado pela empresa Civilria, também ela Confreira de Honra da Confraria dos Ovos Moles de Aveiro.

Do programa de inauguração consta a atuação da Academia R&D, e de um espetáculo pirotécnico.