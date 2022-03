Museu do Ouro e da Relojoaria leva fatia substancial do Orçamento da JF Febres

O Museu do Ouro e da Relojoaria, obra iniciada em 2021, continua a marcar as grandes obras e também uma fatia substancial do orçamento da Junta de Freguesia de Febres para este ano. No total, a Junta dispõe de 498 mil euros, estando cerca de 200 mil destinados à construção daquele Museu, localizado no edifício adjacente à sede da freguesia.

O executivo de Febres, eleito em setembro de 2021, é totalmente novo, tendo sido, por isso, obrigado a assimilar, num curto período de tempo, “um conjunto de procedimentos, processos e instrumentos legais que orientam a gestão da Junta de Freguesia, e simultaneamente dar resposta a um conjunto, avassalador, de pedidos dos nossos fregueses, que exigem um trabalho de terreno muito forte e de largo contacto”, constata a presidente da Junta, Raquel Grilo.

A larga dimensão da freguesia de Febres é outra dificuldade apontada e que “se denota ainda mais pelo facto do número de assistentes operacionais ser reduzido, não permitindo, de forma rápida, dar resposta a alguns pedidos e necessidades da população”. Ainda assim, garante Raquel Grilo, “trabalhamos todos os dias na manutenção, limpeza e conservação dos espaços das várias localidades da freguesia”.

Raquel Grilo fala ainda, nesta entrevista, sobre três projetos que visam promover a proximidade com os fregueses: “Projeto Febres Comunica”; Orçamento Participativo; e “Eco-Freguesias XXI”.

