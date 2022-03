Nasceu em Águeda a Bikinnov – Bike Value Inovation Center

Bikinnov – Bike Value Inovation Center – Association é a associação que vai gerir o Centro de Interface Tecnológico (CIT) especificamente pensado para o setor das duas rodas e mobilidade suave. Esta nova entidade foi criada na passada terça-feira, nas instalações da ABIMOTA, com a assinatura da escritura notarial que fundou esta associação que se vai dedicar à inovação e desenvolvimento do setor.

Este será um centro partilhado para o desenvolvimento industrial das duas rodas e mobilidade suave, que se vai destinar a dar condições às empresas para poderem inovar e desenvolver os seus produtos de forma adequada.

Pretende afirmar-se como um projeto multifuncional que visa responder a diferentes exigências do setor e que tem como ambição “ser par com o que de melhor existe a nível mundial no universo das bicicletas em termos de investigação e desenvolvimento, conjugando e desenvolvendo, de forma interna, as capacidades já existentes em Portugal.” Afirmou Gil Nadais, no final da cerimónia.

“A aposta passa por produzir bicicletas, mas também componentes da melhor qualidade e, para isso, são necessárias fábricas modernas e competitivas bem como laboratórios que permitam criar, desenvolver e testar as melhores soluções e tecnologias”. Realçou o dirigente da ABIMOTA.

Os fundadores

Bikinnov – Bike Value Inovation Center – Association possui 36 fundadores, signatários do documento que reúne a ABIMOTA e 35 empresas do setor das duas rodas e mobilidade suave. São eles, por ordem alfabética:

ABIMOTA; Aguesport; AJ Maias; Bikap; Carbon Team; Castal – Componentes de Fundição Injectada, Lda; Ciclo Fapril – Indústrias Metalúrgicas, S.A.; Coluer; Crank – Acessórios de Ciclismo e Automóveis, Lda.; EDM; Epedal – Indústria de Componentes Metálicos S.A.; Fig – Fábrica de Plásticos, Lda.; Fundijacto – Fundição Injectada de Metais, S.A.; Fundiven S.A.; Gelu; HFA; Ibérica; Incycles; Jasil; Lightmobie; Lightenjin – Sistemas de Iluminação, S.A.; Manufaturas Santos; Miranda & Irmão, Lda.; Motoguia – Indústria de Artigs para Ciclismo, Lda.; OK Embalagens; Plastar – Plásticos e Derivados de Arame, Lda.; Polisport; Polinter; Polipromotion; Polisport Moldes; RGVS; Rodi; RTE; Sangal; Tabor – Organização Ciclista da Borralha, Lda.; Triangle´s – Cycling Equipments, S.A.

A nova entidade que vai propor o seu reconhecimento como Centro de Tecnologia e Inovação (CTI) vai ficar instalada provisoriamente nas instalações da ABIMOTA, tendo para tal já sido contratualizada a compra de um terreno com mais de 16.000 m2 para a instalação futura. O projeto prevê um investimento de 20 milhões de euros e a criação de mais de 20 postos de trabalho qualificado diretos num período de três anos.

Este projeto integra-se na “Agenda Mobilizadora para a Inovação Empresarial do Setor das 2 Rodas (AM2R)” apresentada ao Governo e que tem em vista a candidatura a fundos a disponibilizar pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).