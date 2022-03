Semana da Primavera com atividades diversificadas em Águeda

A Câmara Municipal de Águeda está a promover um conjunto de iniciativas para assinalar a Semana da Primavera, que pretende sensibilizar a população para a temática do ambiente e sustentabilidade ambiental. As iniciativas decorrem até ao próximo dia 31 de março, numa programação que incluiu, entre outras ações, a celebração do Dia Mundial da Floresta e da Árvore (dia 21) e Dia Mundial da Água (dia 22).

As atividades relativas à Semana da Primavera tiveram início nos dias 17 e 18 de março, com a dinamização de sete ações de sensibilização ambiental, intitulada “de Gota em Gota”, que decorreu no Jardim das Laranjeiras, junto ao Posto de Turismo de Águeda e onde estiveram envolvidas cerca de 170 crianças da EB1/JI de Águeda.

Nesta ação, foi realizada uma dinâmica lúdico-pedagógica, a exploração do livro “A Menina Gotinha de Água” (de Papiniano Carlos), a pintura de um painel e a assinatura de um painel temático. Com esta atividade, pretendeu-se sensibilizar a comunidade escolar para a importância da água na qualidade de vida da população e para o desperdício de água.

Foi ainda lançado o desafio para cada aluno trazer embalagens que pudessem ser introduzidas na Máquina de Resíduos, localizada no Mercado Municipal de Águeda, de forma a conseguirem acumular pontos, que vão poder ser trocados por redutores de caudal e ecopontos que reverterão para a escola.

A Semana da Primavera continua até ao final do mês, sendo que até sexta-feira, dia 25, a Câmara de Águeda vai promover ações de florestação com espécies autóctones por todo o concelho, numa ação que visa, para além de contribuir para a construção de um concelho, região e planeta mais saudáveis, assinalar o Dia Mundial da Floresta e da Árvore.

Na terça-feira, Dia da Água, foram realizadas várias iniciativas: “semear vida e construção de caixas ninho”, no Jardim de Infância da Castanheira; às 14h30, teve lugar uma ação de sensibilização, na “Casa dos Rios”, em parceria com a Junta de Freguesia de Valongo do Vouga; e à noite, às 22 horas, foi feito o apelo para que todas as famílias adiram ao H2Off, uma ação que pretende sensibilizar as famílias para que não utilizem as torneiras de casa por uma hora.



A ação “Um Rio de Todos”, que tem como objetivo sensibilizar as crianças dos 5.º e 6.º anos de escolaridade para o ambiente, sustentabilidade e ciência, através de atividades lúdicas e pedagógicas e que está a ser levada aos estabelecimentos de ensino do concelho, vai decorrer nos dias 24 e 25, na EB2 de Aguada de Cima.

Até 2 de abril, nas Piscinas Municipais, vão decorrer várias ações de sensibilização para a problemática da necessidade de poupança de água.

Para hoje, dia 23, está prevista mais uma edição do programa “O Rio vai à escola”, dinamizado por biólogas do Fluviário de Mora e do Município de Águeda e que se destina a escolas de todos os ciclos de ensino dos municípios que compõem a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA).

No sábado, dia 26, às 10h30, irá ter lugar, no Laboratório Vivo para a Descarbonização – Águeda Sm@rt City Lab, o workshop “Agricultura biológica para consumidores” e, no dia 31, será explicada “A importância das abelhas”, na EB da Borralha.