“TEX” está de regresso ao Museu do Vinho

O Museu do Vinho Bairrada, em Anadia, recebe a 7.ª edição da Mostra do Clube Tex Portugal que vai decorrer no fim de semana de 30 de abril e 1 de maio, com o apoio do Município de Anadia.

O programa contempla exposições, aulas de desenho ao vivo, workshops e sessões de autógrafos.

O evento conta com a presença dos consagrados desenhadores italianos, Laura Zuccheri e Roberto Diso, que, à semelhança de edições anteriores, irá atrair centenas de fãs e colecionadores desta emblemática personagem da BD italiana.

Tex ou Tex Willer é um personagem de banda desenhada, criado em 1948 e originalmente publicado na Itália e um dos personagens de westerns mais longevos da história, sendo publicado em diversos países do mundo.