Workshop “Cybercrime: Um jogo perigoso para adolescente” na Mealhada

“Cybercrime: um jogo perigoso para adolescentes”, é o mote do workshop que abordará temáticas como o “Bullying”, “Cyberbulliyng”, “Cyberstalking” e “Grooming”, bem como as ferramentas de que os pais dispõem para defender os adolescentes destes perigos.

O workshop, que terá lugar na sexta-feira, dia 25 de março, pelas 18h, no Espaço Inovação, na Mealhada, vai ser realizado tanto em formato presencial como online e será dividido em duas partes.

A primeira parte, com a participação de um técnico especialista da Polícia Judiciária, abordará temas como “os perigos por detrás das plataformas digitais” e ainda “os perigos em colocar informação pessoal online”. Haverá ainda uma parte dedicada a dar a conhecer as ferramentas disponíveis no mercado para monitorizar a atividade online dos adolescentes nas várias plataformas digitais.

A segunda parte será focada nos aspetos comportamentais dos adolescentes. A psicóloga do Município, Sandra Tatá, irá falar sobre quando os sinais e sintomas apresentados pelas vítimas de bullying e sobre a questão de quando o bully é o nosso filho. Abordará ainda os locais e tipos de ajuda disponíveis para lidar com estas situações.