Aguedense morto no Luxemburgo durante uma discussão

Ainda são desconhecidos os contornos da morte de Marco Ramos (Palas), no passado sábado em Dudelange, no Luxemburgo. A Polícia Judiciária luxemburguesa está a investigar o assunto.

Marco Ramos, natural da Borralha (Águeda), terá morrido por volta das 6h durante uma “violenta altercação” entre dois indivíduos, conta o jornal Lux24, apontando que o alegado homicida foi outro homem, de 32 anos.

De acordo com aquele periódico, as autoridades não revelaram outros pormenores sobre as circunstâncias que levaram à morte da vítima, nem qual a ligação entre os dois homens.

Sabe-se, para já, que o alegado assassino foi detido pela polícia e presente a um juiz de instrução.

O Ministério Público ordenou uma autópsia à vítima.