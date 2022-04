Anicolor distribui prémio pelos colaboradores após “extraordinários resultados”

Segundo JB apurou, a citada gratificação é extensiva a todos os colaboradores com mais de seis meses de trabalho, tendo como base um salário e aumentando consoante a antiguidade na empresa.

Oliveira do Bairro

A Anicolor, empresa sediada na Zona Industrial de Oiã, decidiu presentear todos os funcionários com um prémio pecuniário como forma de agradecimento “pelos extraordinários resultados obtidos no exercício de 2021”. Segundo JB apurou, a citada gratificação é extensiva a todos os colaboradores com mais de seis meses de trabalho, tendo como base um salário e aumentando consoante a antiguidade na empresa.

Em comunicado, a Administração da empresa agradece “o esforço e a dedicação de todos os seus colaboradores, num ano extraordinariamente complexo, em que para além de uma pandemia que a todos afetou, se haveria de somar uma série de contrariedades como a consequente falta de mão-de-obra imposta pelo confinamento a que muitos foram sujeitos, mas também pela falta de algumas matérias-primas e os demorados prazos de entrega que resultaram dessa contingência”.

Ainda assim, acrescenta, “a Anicolor conseguiu apresentar em 2021 resultados operacionais bastante positivos, refletidos num recorde absoluto de faturação e consolidados numa rentabilidade muito acima das melhores projeções”.

Entendeu, pois, a Administração gratificar o esforço, empenho e dedicação dos seus recursos humanos com este prémio “mais do que merecido”.

Na “contínua procura do bem-estar dos seus colaboradores”, a Anicolor tinha já implementado no passado ano a oferta de um completo seguro de saúde.

A Anicolor emprega atualmente mais de 300 colaboradores, distribuídos por uma área de 65 mil m2. Tem a sua atividade centrada em quatro áreas complementares no mundo do alumínio: extrusão, anodização, lacagem e conceção e comercialização de sistemas para arquitetura.

A empresa comemora, a 23 de julho deste ano, 40 anos de existência, numa celebração onde espera reunir mais de 1400 pessoas, entre funcionários, clientes, fornecedores, amigos e parceiros institucionais.