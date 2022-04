Feira de Emprego e Formação, em Ílhavo, acolhe 800 participantes

Com o objetivo de promover o aumento da empregabilidade, empreendedorismo e qualificação profissional, a Câmara Municipal de Ílhavo realizou, no passado dia 30 de março, uma Feira do Emprego e Formação que contou com a participação de cerca de 800 pessoas.

Batizada de Feira do Emprego e Formação SAFA-TE, na sessão de abertura, o presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, João Campolargo, destacou o empenho em “combater o desemprego, dinamizando parcerias entre o tecido empresarial e as instituições de ensino e formação do município e da região, de forma a compatibilizar a oferta formativa com as necessidades de recursos humanos das empresas.”

O edil realçou que a iniciativa “é uma aposta no fortalecimento do desenvolvimento económico local, servindo de apoio à capacitação e à motivação dos que procuram emprego e uma profissão”.

No “Espaço Emprego”, estiveram presentes 25 empresas e entidades da Região de Aveiro, distribuídas em balcões de esclarecimento, orientação profissional e entrevistas rápidas.

Já no “Espaço Formação” envolveu os Agrupamentos de Escolas de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré, Bombeiros Voluntários de Ílhavo, CASCI, Centro Qualifica da Gafanha da Nazaré, FOR-MAR, GNR, IPDJ, Marinha, PSP, ISCIA e Universidade de Aveiro, que também apresentaram as suas ofertas formativas e vocacionais.

De registar ainda que, durante a manhã, mais de 300 alunos do Ensino Secundário assistiram ao workshop vocacional e motivacional “Não sei o que quero ser. É difícil escolher!”, dinamizado por Renato Paiva, da Clínica da Educação.

A entrega de diplomas do Centro Qualifica da Gafanha da Nazaré encerrou este programa repleto de orientações e oportunidades para aprender e evoluir.