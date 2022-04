INOVA reconhecida na gestão do abastecimento de água

A INOVA acaba de ser reconhecida pela ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos como a melhor entidade gestora de abastecimento de água com melhor performance a nível nacional.

No mais recente relatório da entidade que avalia os 254 operadores do país a este nível, a empresa municipal de Cantanhede surge em primeiro lugar na categoria “Qualidade-Preço”, em segundo na categoria “Qualidade do Serviço” e em terceiro no que se refere ao “Preço”. Esta classificação decorre da circunstância de a INOVA praticar um valor por metro cúbico significativamente abaixo da média nacional, que é de 1,41euros/m3, o que a coloca na primeira posição no plano regional na avaliação do custo médio.

Somando as classificações dos 14 indicadores avaliados no que diz respeito ao abastecimento de água, a ERSAR conclui que esta empresa é de facto a que apresenta melhor performance a nível nacional.



