Jantar na São Domingos revela generosidade com refugiados da Ucrânia

As Caves São Domingos promoveram, no passado sábado, dia 26 de março, na sede da empresa, em Ferreiros-Moita, um jantar vínico solidário em benefício dos refugiados ucranianos que estão a chegar a Portugal.

A iniciativa, segundo Alexandrino Amorim, responsável pela comunicação e marketing da empresa, traduziu-se num enorme sucesso, já que contou com a presença de 80 convivas, angariando 3.460 euros para a Associação de Apoio ao Imigrante (AAI), sediada em São Bernardo, Aveiro, e que foi parceira desta iniciativa.

Alexandrino Amorim explicou que o jantar solidário foi apresentado no dia 18 de março, no decorrer da BTL, momento também aproveitado pela São Domingos para convidar o executivo anadiense, e rapidamente a mensagem passou, com muitos anadienses e bairradinos a aderirem ao repto.

O evento, acrescenta Alexandrino Amorim, veio “dar uma maior visibilidade ao trabalho desenvolvido por Lyudmila Bila, presidente da AAI que, de forma abnegada tem amparado os imigrantes na procura de alojamento, trabalho, apoio social, jurídico, saúde, educação, cultura e língua, bem como, no estabelecimento de contactos com as embaixadas e organizações nacionais com vista à sua plena integração na sociedade portuguesa”.

Por impossibilidade de espaço na sala, muitas pessoas e empresas aderiram à causa entregando o seu donativo posteriormente.

