Município de Mira lança nova edição do Orçamento Participativo

No seguimento de uma maior proximidade aos cidadãos, o município de Mira promove uma nova edição do Orçamento Participativo (OP). Neste sentido, o município desafia os residentes, com idade igual ou superior a 18 anos, inscritos nos cadernos eleitorais do concelho, a participar. Para a presente edição, a Câmara Municipal de Mira afeta 50 mil euros que são destinados ao projeto vencedor.

O Orçamento Participativo de 2022 desenvolve-se em cinco fases, a primeira das quais até ao dia 30 de abril, para apresentação de propostas, seguindo-se “a análise técnica”, de 1 a 15 de maio. Para terceira fase, de 16 a 30 de junho, está prevista a divulgação da lista de projetos. A quarta fase, de 1 a 30 de junho, corresponde ao período destinado à votação das propostas, seguindo-se, por fim, a apresentação pública dos resultados, até 10 de julho.

“O Orçamento Participativo visa contribuir para uma democracia participativa e aproximar ainda mais, o poder político e os cidadãos, dando voz às pessoas, a ouvir os cidadãos, para que participem de forma ativa, envolvendo a sociedade nas decisões políticas”, refere Raul Almeida, presidente da Câmara Municipal de Mira.

Tal como na edição anterior, “não serão permitidas candidaturas que incidam sobre os recursos privados existentes do proponente”, cujo promotor tenha tido um projeto vencedor na edição anterior ou que a “localidade onde recai a ação da proposta tenha sido intervencionada no âmbito do Orçamento Participativo anterior. Além disso, não serão admitidas propostas que sejam um complemento ou continuidade de um ou mais projetos executados no âmbito de Orçamento Participativos anteriores, de acordo com o regulamento.

Mais informações em: https://orcamentoparticipativo.cm-mira.pt/