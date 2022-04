Orçamento Participativo de Oliveira do Bairro atinge o maior valor de sempre

Está de regresso, este ano, o Orçamento Participativo (OP) de Oliveira do Bairro. A iniciativa, que a pandemia interrompeu durante os últimos dois anos, terá a maior verba de sempre (285 mil euros), aprovada na última reunião de Câmara, na passada quinta-feira.

Depois de duas edições – em 2018 e 2019 – o OP de Oliveira do Bairro ainda chegou a ser apresentado para 2020, mas por razões de saúde pública decorrentes da Covid-19 acabaria por ser cancelado, assim como no ano seguinte.

Com um total de 8 projetos aprovados nas duas primeiras edições, com o valor de 177 mil euros, em 2018, e 163 mil euros, no ano seguinte, esta terceira edição terá o valor de 285 mil euros, decorrentes, como sempre, da percentagem de um por cento do valor do Plano Plurianual de Investimentos da autarquia em vigor.

