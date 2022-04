Plenário da Rede Social de Anadia aprova projetos de três IPSS

Projetos da APPACDM de Anadia, do Centro Social da Pedralva e do Centro Paroquial da Moita foram aprovados por unanimidade.

O Conselho Local de Ação Social de Anadia (CLASA) da Rede Social reuniu em plenário os seus parceiros, no passado dia 21 de abril, no auditório do Museu do Vinho Bairrada, em Anadia.

O plenário emitiu, de forma unânime, um parecer favorável aos projetos de três Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), designadamente APPACDM de Anadia, Centro Social e Recreativo da Pedralva e Centro Social e Paroquial da Moita, para requalificação e alargamento da rede de equipamentos e respostas sociais, que serão candidatados ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

