Anadia SIM chega a mais lugares do concelho

O Anadia SIM, serviço público de transporte de passageiros do concelho de Anadia, sofreu um ajustamento dos horários e circuitos de forma a alargar a cobertura territorial da rede. Os novos horários e circuitos entraram em vigor no passado dia 9 de maio.

As principais alterações passam por novas paragens na Zona Industrial de Anadia, ZI de Alféloas e ZI de Alagoas-Malaposta, com ligação ao centro de Anadia e às Estações da Curia e Mogofores.

No período da tarde, será realizado um novo circuito com paragens em Anadia, Sangalhos e Curia.

Por sua vez, o Circuito Semanal que, uma vez por semana, serve cada uma das cinco zonas definidas, Boialvo (segunda-feira), Fontemanha (terça-feira), V.N. Monsarros (quarta-feira), Paredes do Bairro (quinta-feira) e Poutena (sexta-feira) passa a efetuar-se apenas no período da manhã, mantendo-se o mesmo horário e as paragens a pedido. Todos os circuitos e horários podem ser consultados na página da internet da Câmara Municipal.

Quanto aos bilhetes, o preço é de um euro para o Circuito Semanal e Circuito Anadia/Sangalhos/Curia e de 50 cêntimos para o Circuito Urbano de Anadia, tendo sido fixado um desconto de 50 por cento para os titulares dos cartões Anadia Jovem e Anadia Sénior.

Segundo a autarquia anadiense, “a criação desta rede visa a promoção de uma mobilidade sustentável que contribua para minorar o isolamento da população mais idosa, deslocações seguras, confortáveis, com tempos aceitáveis e custos acessíveis, tendo em vista ainda a redução da poluição”.