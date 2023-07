Câmara lança concurso para cafetaria no largo do Jardim Municipal

A Câmara da Mealhada lançou o concurso público para a cafetaria do Jardim Municipal, que será edificada no local onde, antigamente, existia a localmente conhecida “Esplanada”. O concurso tem o preço base de 230 mil euros e 200 dias de prazo de execução.

Está em fase apresentação de propostas o concurso para a ”Construção de Edifício destinado a Cafetaria”, no Jardim Municipal, junto ao edifício dos Paços do Concelho. “Este é um projeto prioritário na medida em que permite requalificar um espaço nobre no centro da cidade. Depois de removido o antigo edifício da Esplanada, ficou um vazio urbano, mas também social, na medida em que a Esplanada era o ponto de encontro de muitos mealhadenses”, sublinha António Jorge Franco, presidente da Câmara da Mealhada.

O projeto prevê um edifício organizado em dois espaços distintos, contemplando zona de serviços e zona para utentes, abrindo-se, esta última, para o jardim público, na frente e nas laterais, com grandes envidraçados transparentes, numa clara relação de proximidade entre ambientes, interior e exterior.

“O que esperamos é que a obra seja célere para que possamos, dentro de alguns meses, observar uma nova centralidade e atratividade no coração da cidade”, refere o autarca.