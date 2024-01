Município de Ílhavo avança com novo Orçamento Participativo

A Câmara Municipal de Ílhavo vai iniciar, no próximo dia 26 de janeiro, as Sessões de Esclarecimento da edição de 2024 do Orçamento Participativo de Ílhavo (OP), depois da aprovação das Normas de Procedimento e Participação a 21 de dezembro.

Esta 2,ª edição conta com uma dotação orçamental de 100 mil euros para a execução dos projetos vencedores, estando estabelecido um limite máximo de valor por projeto que não poderá, individualmente, ultrapassar os 70 mil euros.

Entre 26 de janeiro e 9 de fevereiro, estão agendadas as Sessões de Esclarecimento em todas as Juntas de Freguesia do Município, Escolas Secundárias, tendo ainda sido introduzida uma Sessão de Esclarecimento a realizar no Laboratório do Envelhecimento, com o objetivo de aumentar os níveis de participação da comunidade sénior municipal.

A realização das Sessões de Esclarecimento reflete, segundo a autarquia “o compromisso do município em tornar OP num processo mais próximo dos cidadãos, tornando possível uma participação mais informada, envolvendo de forma ativa todos os setores da sociedade.”