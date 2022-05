“Bate Forte” organiza 3.º Encontro de Bombos e enche as ruas de cor e alegria

Superou as expectativas a realização do 3.º Encontro de Bombos e comemoração do 4.º aniversário do grupo Bate Forte, que nos dias 23 e 24 de abril encheu as ruas de Vilarinho do Bairro de cor e alegria.

Há três anos que se aguardava ansiosamente pela possibilidade de voltar a juntar grupos de todo o país, o que só agora foi possível concretizar. A convite do anfitrião, Grupo de Bombos Bate Forte, da Casa do Povo de Vilarinho do Bairro, marcaram presença, no domingo, mais seis grupos. Foram eles os Grupos de Bombos Só Pedra, de Portunhos; Modelos, de Paços de Ferreira; Us Bate na Pele, de Alfândega da Fé; S. Tiago Maior Poiares, de Ponte de Lima; Família Peixoto, de Vizela; e Gião, de Vila do Conde.

À conversa com JB, Jorge Oliveira e Tiago Santos, elementos da direção do grupo de Vilarinho do Bairro, destacam a presença do público, nomeadamente no domingo. Mas foi no sábado que as comemorações arrancaram, com uma feira tradicional organizada pelo grupo de bombos.

No domingo, os grupos foram-se juntando e, às 10h, houve arruada pelas ruas do centro da vila. Após o almoço convívio, iniciou-se o desfile dos grupos participantes, desde a Capelinha do Espírito Santo até ao recinto da Casa do Povo, seguido da atuação em palco, de cada grupo, saldando-se numa tarde animada e onde reinou o são convívio.

Ao longo deste ano, o Grupo conta participar em vários encontros de bombos e festas populares. A primeira é mesmo “em casa”. “No dia 15 de maio, atuaremos no 50.º aniversário da Casa do Povo e a primeira festa também será a de Vilarinho do Bairro, no próximo dia 5 de junho”, anunciam Tiago Santos e Jorge Oliveira.

Leia a reportagem completa na edição de 5 de maio do JB