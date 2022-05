Câmara vai ser dona do antigo IPSB e assegura arranque normal do ano letivo

Câmara tem autorização do Governo para avançar com expropriação e pode fazer obras no imóvel em breve.

A Câmara de Oliveira do Bairro vai ser proprietária das instalações do antigo IPSB, afastando os receios sobre a impossibilidade do próximo ano letivo arrancar a poente do concelho, depois do anúncio do leilão para a venda do imóvel.

Com autorização do Governo para avançar com a expropriação, depois de esgotadas as possibilidades de acordo com a massa insolvente, a autarquia oliveirense conseguiu a declaração de utilidade pública urgente para a expropriação de grande parte das instalações da escola, onde atualmente funciona a Extensão Frei Gil.

O anunciado leilão da massa insolvente, que fez soar os alarmes nos meios políticos e da educação locais acabou por ter este desfecho, com o Governo a declarar a utilidade pública da expropriação, com caráter de urgência, da “parcela necessária à instalação de um estabelecimento de educação na zona poente do município”, como se pode ler no Diário da República da passada sexta-feira.

