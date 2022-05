Caminhada de 9 km integra Feira do Ambiente em Anadia

O Município de Anadia, em parceria com o clube Saca Trilhos de Anadia, está a organizar uma ‘Caminhada pelo Ambiente’ que se irá realizar, no dia 5 de junho, em Anadia.

A participação nesta iniciativa é gratuita, estando as inscrições abertas até ao dia 20 de maio, online, na página da internet do Município de Anadia, ou, presencialmente nos Paços do Concelho, Biblioteca Municipal, Piscinas Municipais e Velódromo Nacional.

Com um grau de dificuldade médio e um percurso aproximado de nove quilómetros, a caminhada decorrerá em piso de alcatrão, terra batida e trilhos, com início e término no Parque Urbano. A receção aos participantes tem início às 8h30.

A Caminhada “Anadia + Verde”, iniciativa de cariz lúdico-desportivo, está inserida na Feira do Ambiente, que se realiza nos próximos dias 3, 4 e 5 de junho, no Parque Urbano de Anadia.

Os inscritos nesta caminhada têm direito a um seguro de acidentes pessoais e a uma t-shirt de participante, que poderá ser levantada no recinto da Feira do Ambiente. No entanto, os não-inscritos também poderão participar no evento.