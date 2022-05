Cantanhede: Apresentado projeto de apoio ao cuidador

O Salão Nobre dos Paços do Concelho de Cantanhede foi palco da sessão de apresentação e divulgação do projeto CuidIn – Apoiar e cuidar do cuidador informal, na qual marcaram presença representantes das autarquias locais, o terceiro setor e o setor da saúde.

O encontro foi presidido pela vereadora da Ação Social da Câmara Municipal, Célia Simões.

O CuidIn visa apoiar e cuidar do cuidador informal, dar-lhe voz, enaltecer a sua forma de atuação e promover um espaço de partilha de experiências e boas práticas para uma participação ativa no ato de cuidar, enquanto cuidador e enquanto cidadão.

De referir que no concelho de Cantanhede foram, até ao momento, contactados 532 cuidadores informais e efetuadas 318 entrevistas.

Na sessão foram também divulgadas as estratégias para a capacitação dos cuidadores informais (em regime presencial, à distância ou formato misto), conteúdos da capacitação e programas psico-educativos e capacitação dos profissionais.

Do trabalho sistematizado realça-se que através da recolha de dados das entrevistas presenciais (250 entrevistas), o objetivo foi caracterizar os 181 cuidadores informais participantes na fase de capacitação. Os cuidadores selecionados estiveram relacionados com diversos critérios (nível de dependência da pessoa cuidada, dificuldades, necessidades, sobrecarga e avaliação de critérios distintivos).

No que diz respeito à Rede de Apoio Social Local, foi efetuada a apresentação do planeamento do projeto e ações de colaboração, nomeadamente a capacitação da Rede Social Local de cuidadores informais através de parcerias. Os próximos passos passam por criar a Rede Local CuidIn e identificar o grupo-piloto para se avançar com ações de capacitação.