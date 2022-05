Encontro com a Educação na Mealhada foca atenções na inteligência emocional

A 11.ª edição do Encontro com a Educação, que decorre durante esta quarta-feira, no Luso, focou atenções na importância da inteligência emocional e na gestão das emoções em contexto escolar. Num novo formato de workshop, os oradores convidados abordaram temas como o educar para as emoções, a consciência criativa, bem como a necessidade de ligar o cérebro ao coração em todo o contexto educacional.

Esta nova abordagem do Encontro com a Educação, fórum organizado anualmente pela Câmara Municipal da Mealhada, primou por abrir horizontes aos mais de 80 participantes – docentes, pais, auxiliares de ação educativa – no sentido de refletir sobre a importância das emoções em todo o processo educativo e, com uma forte componente prática, forneceu já ferramentas para a gestão de emoções aos participantes.

Parafraseando o neurologista António Damásio, António Jorge Franco, presidente da Câmara da Mealhada, referiu, na sessão de abertura, que “as emoções são a chave de muitos dos nossos comportamentos e tomadas de decisões. São a causa de muitos dos nossos sucessos e insucessos. Da nossa felicidade e infelicidade. Conhecer as emoções, saber como lidar com elas, é, sem dúvida, uma componente essencial para formadores, professores e outros atores da educação”.

Fernando Trindade, diretor do Agrupamento de Escolas da Mealhada, sublinhou a necessidade de se tratar a inteligência nas escolas, mas “de uma forma que não pode ser com acrescento de carga horária e mais uma disciplina”.

Também Carlos Sousa, diretor da Escola Profissional Vasconcellos Lebre, assinalou que “muitos dos problemas das escolas derivam das relações humanas que exigem inteligência emocional”. “O grande desafio para os professores é o relacionamento que adquirem com os alunos e é aqui que entra esta questão da inteligência emocional na evolução do sistema educativo”, disse.

“Chegar a cada criança, a cada jovem, a cada adulto ou mesmo idoso, dependendo das diversas profissões, fazer parte da sua infância, da sua juventude, do seu crescimento pessoal, emocional e social tem um valor incalculável e vocês estão na base de todo esse processo valioso. Mais do que tecnologias ou equipamentos, que sem dúvida também são úteis e necessários, é sempre o elemento humano, a empatia, a compreensão do outro, das suas razões, e das suas emoções – é sempre esta a variável que faz a diferença”, sublinhou António Jorge Franco.

O Encontro com a Educação é um fórum anual organizado pela Câmara Municipal da Mealhada, que procura pensar e refletir sobre diversas temáticas ligadas à Educação.