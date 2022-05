Encontro com a Educação na Mealhada versa “Inteligência Emocional na Educação”

A Câmara Municipal da Mealhada realiza, dia 25 de maio, no Grande Hotel do Luso, o 11.º Encontro com a Educação, dedicado ao tema “Inteligência Emocional na Educação”. Este fórum, realizado anualmente pelo município, assume, este ano, o formato de workshop, garantindo uma maior proximidade entre os participantes.

“Inteligência emocional na Educação” é o tema global deste encontro que conta com a participação e professores e académicos com as mais diversas abordagens que visam suscitar a troca de ideias e centrar a discussão na importância das emoções. Abordará temas como a parentalidade consciente, a ligação do cérebro ao coração ou a edução emocional nas necessidades educativas especiais.

Entre os oradores, está Sónia Moreira, vencedora do Global Teacher Prize Portugal 2020 e que, em 2021, ficou no Top 50 Global Teacher Prize Mundial, que fará a conferência de abertura. É criadora do COOPERA, uma que iniciativa tem como principal objetivo promover o sucesso escolar através de práticas pedagógicas inovadoras e inclusivas. Sandra Matos, fundadora da Escola Babyoga Portugal, reconhecida nacionalmente como uma referência na área do yoga infantil, focará a sua intervenção na criação de sistemas de resposta saudáveis: práticas neurofisiológicas.

Do painel de dinamizadores dos workshops fazem ainda parte David Damil, Elisa Lemos, Ana Teresa Almeida e Paulo Condessa.

A escolha do tema e o formato de workshop temático visam desenvolver um conjunto de aptidões que desempenham um papel importante no futuro de qualquer pessoa: o desenvolvimento da inteligência emocional, que pode ajudar alunos a obterem melhores resultados escolares assim como professores a terem uma melhor prática docente, criando, assim, um contexto escolar e social mais saudável e rico em aprendizagens.

“Atualmente toda a comunidade escolar necessita de uma capacidade acrescida de relacionamento interpessoal e de uma gestão eficaz das próprias emoções e das dos outros. Neste sentido, o desenvolvimento da inteligência emocional e da capacidade de regulação da comunidade escolar representa, cada vez mais, um fator determinante na melhoria das relações interpessoais e profissionais. É neste contexto que o Município da Mealhada organiza este Encontro. Pretendemos dar enfâse e importância à relação pedagógica professor-aluno, auxiliares – alunos, pais-filhos, analisando também o papel da inteligência emocional na gestão de interações e na escolha das diferentes estratégias de resolução do conflito” explica Gil Ferreira, vereador da Educação da Câmara Municipal da Mealhada.

O Encontro com a Educação é um fórum realizado anualmente pelo Município da Mealhada, apenas interrompido devido à pandemia, que procura abrir espaço à comunidade educativa para pensar, partilhar e divulgar as melhores estratégias educativas.

As inscrições estão abertas até 20 de maio e podem ser feitas em https://bit.ly/enceducacao .