Festa dos 85 anos da São Domingos reúne dezenas de funcionários e amigos

O 85.º aniversário das Caves do Solar de São Domingos foi assinalado com uma festa com pompa e circunstância na quinta-feira, dia 26 de maio, na sua sede em Ferreiros, Anadia, onde estiveram reunidos funcionários, familiares, clientes e amigos da empresa vitivinícola.

O administrador da empresa, António Rodrigues, realçou a importância de todos – colaboradores, acionistas e diversas entidades – para o sucesso da empresa, que “está à vista de todos” e que continuará a ser o foco da São Domingos no futuro.

António Rodrigues lembrou o fundador Elpídio Semedo, a cujo trabalho deu seguimento Adelino Ferreira, mas por pouco tempo. Lopo de Freitas assumiria a gestão nos anos 70. “Foi o meu mentor e um grande homem. E como há sempre uma grande mulher junto a um grande homem, não posso não destacar Adriana Freitas”, disse ainda.

Presente nas comemorações, a presidente da Câmara Municipal de Anadia, Teresa Cardoso, frisou que este aniversário deve ser um orgulho, não apenas para as Caves São Domingos, mas também para o Município e para a Bairrada.