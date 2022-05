Festim: Músicas do mundo também passam por Águeda

Always Drinking Marching Band (Espanha), Manchester Collective & Abel Selaocoe (Reino Unido / África do Sul), Hermeto Pascoal & Grupo (Brasil) e Mario Lucio & Os Kriols com Nancy Vieira (Cabo Verde / Portugal) são os nomes que compõem o cartaz do Festim 2022, que acontece de 30 junho a 9 julho, em quatro municípios da Região Centro.

A 13ª edição do Festim – Festival Intermunicipal de Músicas do Mundo leva quatro festivas propostas das músicas do mundo a passar por Águeda, Albergaria-a-Velha, Estarreja e Ílhavo, fazendo a festa por várias salas e espaços ao ar livre.

O programa completo e detalhado já está disponível no site oficial, onde também é possível aceder às bilheteiras dos espetáculos em sala, através da página de cada artista. São oito concertos, quatro grandes nomes da worldmusic, por quatro municípios. Sempre às 22h.

O Festim é uma iniciativa da d’Orfeu AC com os quatro municípios parceiros e integra a rede europeia “European Forum of Worldwide Music Festivals” e continua com o selo de qualidade “EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe”. É apoiado pelo Ministério da Cultura / Direção-Geral das Artes.