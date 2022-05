Machico veio a Águeda conhecer Unidade Local de Proteção Civil

Comitiva esteve em Águeda para conhecer o modo de funcionamento da Unidade de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão.

A Câmara Municipal de Águeda recebeu, na sexta-feira, dia 20, uma delegação da Junta de Freguesia de Machico (Madeira), que se deslocou ao concelho para conhecer o modo de funcionamento da Unidade Local de Proteção Civil (ULPC) de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão.

A delegação, composta por Pedro Viveiros, vogal da Junta de Machico, e por Sérgio Aveiro e Mário Maciel Marquês, alunos do curso técnico superior em Proteção Civil – que estão a realizar um estágio profissional na Junta de Freguesia de Machico -, foi recebida na Câmara Municipal.

Os convidados insulares estiveram em Águeda para conhecer o funcionamento da ULPC, perspetivando replicar, com as devidas adaptações, um regulamento para ser implementado na freguesia de Machico.

Refira-se que a ULPC de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão, criada em 2015 e cuja nova sede foi inaugurada há quase um ano, dispõe de 11 viaturas de combate a incêndios e integra 45 voluntários, tendo como missão prestar apoio à população, em articulação com os Bombeiros e toda a estrutura de proteção civil.