Marta Temido visita obras nas unidades de saúde em Águeda

Líder da pasta da saúde no Governo deve visitar Águeda em junho próximo a convite da Câmara.

A Ministra da Saúde, Marta Temido, deverá vistar o concelho de Águeda no próximo mês de junho para conhecer os vários investimentos levados a cabo pela autarquia em várias unidades de saúde, disse ao JB o presidente da Câmara, Jorge Almeida.

A responsável pela pasta da saúde do Governo, que recentemente esteve em Águeda mas numa ação partidária para apresentar o Orçamento de Estado aos militantes locais do PS, acabou por não receber naquela altura o presidente da Câmara, mas marcou uma audiência, que entretanto aconteceu em Lisboa no passado dia 13.

Naquele encontro, que juntou a tutela com uma comitiva de seis políticos de Águeda (de todas as forças políticas com representação na Assembleia Municipal), Marta Temido acabou por ser convidada por Jorge Almeida para verificar os investimentos que estão a ser feitos localmente em matéria de saúde. A ministra acabou por aceitar o convite, remetendo para junho esta possivel deslocação ao concelho.



