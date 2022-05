Médico dentista da Mealhada apresenta Gin feito à base de rama de oliveira

Depois do azeite Avó Chica e do molho picante Chico Esperto, o médico dentista da Mealhada, Rui César, volta a surpreender, desta vez com um gin feito à base de rama de oliveira.

O Caesar’s Gin foi apresentado na noite de quarta-feira, 25 de maio, na antiga Destilaria do Instituto da Vinha e do Vinho, um espaço emblemático e “extraordinário”, como realçou o presidente da Câmara Municipal da Mealhada.

Sobre a nova “aventura” de Rui César, António Jorge Franco elogiou a sua vontade e coragem “em criar produtos novos, produtos regionais, e num negócio que, como se sabe, numa altura destas não é fácil e exige um grande investimento”. Concluiu com a certeza de que o empresário, o novo gin e a marca “vão ter muito sucesso”, desejando que Rui César continue “a ser criativo e a levar, neste caso, a Oliveira de Wellington e a nossa Mata Nacional do Bussaco para fora do concelho da Mealhada”.

Rui César admitiu que se trata de “investimentos enormes” mas, mais importante do que isso, “é a motivação para continuarmos”, agradecendo a todos a presença, as oportunidades e as palavras de alento ao longo deste percurso e que lhe dão “motivação para estar aqui e para continuar”.

Foi na Mata Nacional do Bussaco, onde há mais de duzentos anos, em plenas invasões francesas, se deu a célebre Batalha do Bussaco, que o médico-dentista de 35 anos, natural da localidade de Antes, concelho da Mealhada, encontrou a inspiração para o seu Caesar’s Gin.

No Bussaco, encontramos hoje cerca de 250 espécies arbóreas, onde se destacam, naquela imensidão verde de 105 hectares, duas oliveiras: a que o General Wellington amarrou o seu cavalo a 27 de setembro de 1810 («Oliveira de Wellington») e a plantada por Charles Bonaparte, descendente de Napoleão Bonaparte e presidente da Federação Europeia de cidades Napoleónicas nas comemorações dos 210 anos da Batalha do Bussaco («Oliveira da Paz»).

É esta oliveira que, simbolicamente, o Caesar’s Gin levará para fora das fronteiras da Mealhada, carregada de aromas e de História.