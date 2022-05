Nova motorizada Famel é elétrica e vai ser apresentada esta quinta-feira

A versão elétrica da histórica Famel XF-17, produzida na altura em Águeda, vai ser apresentada de 5 a 8 de maio na Expomoto, na Exponor em Matosinhos.

A réplica da mítica XF-17, que 47 anos depois do primeiro lançamento ganha o nome de E-XF, é totalmente elétrica e 100% portuguesa, e reaparece com um novo logótipo e um novo conceito, traduzido em dois modelos: a Café Racer, apenas para um ocupante; e a Clássica, para dois. Ambas as versões têm potência equivalente a cilindradas de 50 e de 125 centímetros cúbicos. Os preços variam entre os 4.499 euros e os 5.899 euros.

O modelo de 50 cc tem uma autonomia estimada de 70 km – podendo ir aos 120 km com uma segunda bateria – e o de 125 cc, com duas baterias, tem autonomia estimada de 120 km.

Há também, na moto de 125, uma versão exclusiva e limitada de Embaixador, numerada de 1 a 300 e com detalhes de design únicos e que serão as primeiras unidades a ser entregues no primeiro trimestre de 2023. Os restantes veículos podem ser entregues no segundo trimestre.

A Famel foi uma das maiores empresas de motorizadas de Portugal entre as décadas de 1960 e 1980 com fábrica sediada em Águeda. Ainda hoje são popularmente conhecidas com as “Famel Zündapp”, pois usavam motores da fabricante alemã de motociclos Zündapp.

A Famel produziu inúmeros modelos que dominaram, durante aproximadamente três décadas, o mercado de vendas português. A mítica XF-17, a motorizada mais emblemática da marca, era equipada com o motor Zündapp de 5 velocidades, 7.1 CV e refrigerada a ar ou água.

A falência da Zündapp em 1984 prejudicou a FAMEL, que dependia muito dos motores desta empresa, acabando por falir em 2002. O último modelo saiu em 1997, designado como FAMEL Electron, que terá sido pioneiro no mercado de motociclos elétricos.

Em 2014 é anunciado o projeto de revitalização da marca e desenvolvimento de um protótipo elétrico, pelas mãos de Joel Sousa, o refundador da marca. Este plano assente em várias fases – desenvolvimento do conceito, passando depois à fase de desenvolvimento de protótipo para homologação e, posteriormente, a fase de lançamento no mercado – que culmina em maio de 2022 com a primeira apresentação ao público da E-XF na Expomoto, na Exponor.

“Foi um processo longo, porque queríamos garantir não só a qualidade do produto final, mas também a fidelidade ao modelo que encantou os fãs da marca durante décadas. Estamos muito satisfeitos com o resultado”, explica num comunicado enviado à impressa o novo dono da Famel, Joel Sousa.