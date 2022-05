Proteção Civil de Cantanhede promove ações de sensibilização sobre incêndios rurais

Numa altura em que se aproxima o período crítico de fogos florestais, o Município de Cantanhede aposta nas ações de sensibilização para generalizar uma cultura de responsabilidade estruturada em torno de um conhecimento efetivo das normas de segurança necessárias à salvaguarda e preservação do espaço florestal. Uma dessas medidas passa pela dinamização de equipas de voluntários para a primeira intervenção no combate a incêndios rurais.

A primeira ação decorreu no quartel dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede e reuniu mais de meia centena de pessoas, tendo em vista a constituição das equipas de primeira intervenção de combate a incêndios rurais nas freguesias de Febres, UF Covões e Camarneira, Cadima, Ançã, UF Portunhos e Outil, Sanguinheira, UF Vilamar e Corticeiro de Cima e Ourentã.

Ministrada pelo coordenador municipal da Proteção Civil, Hugo Oliveira, e pelo 2.º comandante dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede, Nuno Carvalho, a ação incidiu sobre diversas matérias relacionadas com os incêndios rurais e especialmente sobre métodos de extinção e atuação em primeira intervenção, situações de perigo, regras de segurança e prática de manuseamento e utilização dos Kits de Primeira Intervenção, oferecidos em 2019 pela Câmara Municipal de Cantanhede às juntas de freguesia.

O vereador Adérito Machado esteve presente na ação, agradecendo às juntas de freguesia a disponibilidade e o interesse em colaborarem com a Câmara Municipal na implementação deste projeto comum de defesa da floresta contra incêndios e de construção de comunidades mais seguras e resilientes. “As freguesias têm um papel crucial na defesa da nossa floresta, quer pela sua proximidade aos cidadãos, quer pelo grande conhecimento que têm do território. A par disso, melhor do que ninguém sabem mobilizar as comunidades e consolidar uma cultura de segurança”, salientou.