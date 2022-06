Dia Mundial do Ambiente motiva vasto conjunto de ações na AdCL

Jogos, campanhas, parcerias e webinar. Mais uma vez, a Águas do Centro Litoral (AdCL) assinala uma das efemérides mais relevantes do setor, o Dia Mundial do Ambiente (5 de junho) com a concretizações de diversas atividades.

“No Lado Certo da História” continua a ser o mote das campanhas promovidas pela empresa, que dará continuidade à sua estratégia de reforço da proximidade com o público que serve.

Nesta panóplia de iniciativas destaca-se a entrega de prémios do concurso Aquaquiz e ainda a realização de mais um webinar, desta feita centrado nas temáticas relacionadas com os recursos hídricos, e o reforço da parceria com a organização ColorAdd, que resultará na implementação de um sistema de identificação de cores para daltónicos, que tornará as nossas praias em lugares mais acessíveis e inclusivos.

Ciclo de webinares de regresso

Agendado para as 14h30 do dia 6 de junho, segunda-feira, o encontro será subordinado ao tema da valorização dos meios hídricos, a realidade e os desafios, com foco na qualidade da água nos rios e oceanos. Como habitualmente, o webinar será transmitido em direto nas redes sociais da AdCL, podendo posteriormente ser consultado ou revisto nas contas das plataformas digitais da empresa.

O objetivo desta iniciativa passa por estimular o debate acerca da realidade e desafios futuros dos meios hídricos, nomeadamente os nossos mares e rios, tão afetados pela emergência climática e pela poluição resultante da ação humana.

Parceria torna praias da região mais inclusivas

A Águas do Centro Litoral reforçou a sua ligação com a ColorAdd, ONG cuja missão incide no apoio e inclusão de pessoas com daltonismo. Esta parceria prevê a implementação do sistema de identificação de cores para daltónicos em 18 praias costeiras e fluviais da região já nesta época balnear.

Estas praias distribuem-se pelos concelhos de Arganil, Cantanhede, Góis, Lousã e Marinha Grande.

Considerando o código universal de cores para daltónicos (cores primárias ciano, magenta e amarelo, às quais foram se acrescentou o preto e o branco), para cada cor foi criada uma forma geométrica básica. A conjugação destes símbolos permite representar todas as cores existentes.

A ação vai traduzir-se na instalação de autocolantes com os símbolos ColorAdd nos ecopontos espalhados pelas praias enquadradas no projeto, de forma a que daltónicos consigam fazer a separação de resíduos.

Os símbolos serão, ainda, colocados nas bandeiras convencionais que sinalizam as condições do mar e rios portugueses.

Com esta parceria, a AdCL contribuirá para o cumprimento da Estratégia Nacional para a Inclusão de Pessoas com Deficiência assumida pelo Governo português que se propõe a que, em 2024, todas as praias nacionais contem com um sistema de identificação de cores para daltónicos. Este ano, o objetivo passa por atingir uma taxa de 52 por cento nesta matéria.

Entrega de prémios do Aquaquiz

A AdCL e a Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria (CIMRL) promoveram, em maio, um concurso regional da competição Aquaquiz, ação enquadrada no programa comemorativo do Dia Mundial do Ambiente.

Este jogo interativo e pedagógico, realizado com o objetivo de apoiar a educação e sensibilização para o valor da água, decorreu entre 2 e 20 de maio, na região de Leiria para incentivar as escolas dos 2º e 3º ciclos do Ensino Básico da região a testarem os seus conhecimentos sobre este recurso que é essencial à vida.

AdCL associa-se ao “Caminho Marítimo de Santiago”

Arrancou, no sábado, 28 de maio, o novo e primeiro “Caminho Marítimo de Santiago”, em Portugal, que partiu do porto de Vila Real de Santo António em direção a Santiago de Compostela, Espanha.

Sob o mote “Santiago chama-te. Vai com o Vento”, o cruzeiro inaugural irá percorrer um total de 500 milhas náuticas, ao longo de 17 dias. A viagem irá contar, igualmente, com a presença de cerca de duas dezenas embarcações, entre as quais a Caravela Vera Cruz.

A “comitiva” será recebida no Porto de Ílhavo/Aveiro no sábado, 4 de junho, seguindo-se um Dia em Terra em Aveiro no domingo seguinte, numa programação de dois dias que contará com a participação da Águas do Centro Litoral.