Edil de Águeda reage com “espanto” à instalação da unidade de saúde em Belazaima do Chão

O presidente da Câmara de Águeda, Jorge Almeida, reagiu com “espanto” à instalação da Unidade de Saúde Pública no posto médico de Belazaima do Chão.

Apesar da situação ser provisória, enquanto decorrem as obras no Centro de Saúde de Águeda, o autarca entende que esta decisão do ACeS do Baixo Vouga “não faz qualquer sentido” e escreveu à Ministra da Saúde para abordar esta e outras questões relativas ao concelho.

Nesta missiva – a que o JB teve acesso – Jorge Almeida contesta a decisão de Pedro Almeida, diretor executivo do ACeS Baixo Vouga, de transferir aquela unidade para Belazaima do Chão, lembrando que após a reunião tida com Marta Temido, a 13 de maio, “tivemos também conhecimento de circulares enviadas pelo ACeS para os utentes da Unidade de Saúde de Valongo do Vouga (UCSP Águeda I) que não dispõem atualmente de médico de família, a aconselhar os utentes a transferirem os seus ficheiros para a UCSP Águeda II, onde existe disponibilidade de médico(s)”.



