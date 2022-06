Expectativas largamente superadas na Feira da Vinha e do Vinho

Mais de 50 mil pessoas passaram pela Feira da Vinha e do Vinho (FVV) que terminou no último domingo, no Vale Santo, em Anadia.

Foram cinco dias de muita animação e alegria com o objetivo de promover e divulgar os produtos endógenos do concelho e da região.

A organização faz, por isso, um balanço muito positivo do certame que, este ano, esteve integrado no Festival Anadia de Paixões, tendo superado as expectativas iniciais, tanto em número de expositores, como de visitantes.

Com um cartaz de animação eclético dirigido a vários segmentos, a FVV conseguiu atrair ao certame milhares de visitantes, do concelho e de toda a região, que tiveram assim a oportunidade de assistir a grandes espetáculos musicais, voltar a conviver sem restrições e, simultaneamente, provar e degustar os néctares e iguarias bairradinos.

De registar que a cerimónia inaugural do certame, que aconteceu a 22 de junho, contou com a presença de Rui Martinho, secretário de Estado da Agricultura que, na ocasião, confirmou o financiamento ao tão desejado Centro de Investigação Nacional de Espumantes, a instalar em Anadia. Contudo, a cerimónia ficou marcada por alguns recados ao governo.

Aproveitando a presença do governante, a edil anadiense, Teresa Cardoso, voltou a lamentar a falta de um nó de acesso à A1, mas no centro da sua intervenção esteve a mais recente preocupação relacionada com a linha ferroviária de alta velocidade, que “ameaça destruir uma das maiores manchas vitivinícolas do concelho”.

Já no rescaldo da festa, a presidente da Câmara Municipal de Anadia, confirmou que “foram cinco dias muito intensos, de muita envolvência” e realçou “o grande calor humano e a presença de milhares de pessoas que estiveram presentes, ao longo dos dias, para além das nossas expetativas, o que permitiu que a Feira fosse um sucesso, apesar do tempo frio e, por vezes, desconfortável, que se fez sentir”, sublinhando ainda “a muita alegria e festa” no encerramento do certame com a participação das marchas populares de Anadia que, apesar de ser em menor número, “não deixaram de manter o seu público fiel”.



Notícia completa na edição impressa ou digital