Férias Desportivas e Culturais de verão estão de regresso a Anadia

O programa de “Férias Desportivas e Culturais” de Verão está de regresso. A iniciativa promovida pelo Município de Anadia vai decorrer, entre 4 e 29 de julho, das 9h às 13h30, num total de quatro semanas.

A atividade é direcionada a crianças entre os 6 e os 12 anos de idade e tem como objetivo ocupar, de forma salutar e enriquecedora, as férias de verão.

As ações vão ser desenvolvidas nos vários espaços municipais, nomeadamente no Complexo Desportivo de Anadia, Biblioteca Municipal, Museu do Vinho Bairrada, Museu das Duas Rodas (Sangalhos), Ecoparque, Parque Urbano da Cidade (Anadia) e no Centro de Alto Rendimento de Anadia – Velódromo Nacional (Sangalhos), abrangendo as áreas do ambiente, cultura, desporto, expressão artística e outros domínios de relevante interesse para as crianças e jovens.

As inscrições podem ser efetuadas a partir do próximo dia 27 de junho, na Secretaria das Piscinas Municipais de Anadia. O valor é de 20 euros/semana. A organização fornece a todos os participantes o almoço, devendo as crianças trazer o lanche para o período da manhã.