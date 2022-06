Ministro da Educação abre Conferência Internacional em Anadia

Educação de adultos, inclusiva e sustentável é tema central da conferência que vai decorrer no Cineteatro Anadia.

O ministro da Educação, João Costa, e Filipa Jesus, presidente do Conselho Diretivo da ANQEP presidem, juntamente com a edil anadiense, Teresa Cardoso, amanhã, dia 24 de junho, à cerimónia de abertura da conferência Internacional intitulada “Educação de Adultos – Inclusiva e Sustentável”, promovida pelo Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas de Anadia (AEA).

Esta ação realiza-se no Cineteatro de Anadia, das 9h15 às 17h e irá contar com diversos oradores, alguns internacionais.

As boas-vindas à conferência estarão a cargo de Aníbal Marques, diretor do AEA.

Após a sessão de abertura, com intervenções do ministro João Costa, da autarca Teresa Cardoso e de Filipa Jesus, da ANQEP, seguem-se dois painéis (Painel I, durante a manhã; Painel II, da parte da tarde). O primeiro será moderado por Cristina Vieira, da Universidade de Coimbra e o segundo por Cristina Oliveira, da DGEstE.

De referir que esta Conferência encerra um primeiro ciclo de partilhas e reflexões no âmbito da motivação, criatividade, inclusão e sustentabilidade, tendo por base o impacto e reconhecida importância que fatores motivacionais desempenham nos jovens/adultos, e está incluída na disseminação do projeto Erasmus+ “Inovar para Motivar: (RE)Pensar para Qualificar”.

Este evento, para além de apostar em práticas sustentáveis, aposta também na inclusão de todos os que queiram aceder a esta reflexão.

Neste sentido, para além de estar assegurada a transmissão em streaming para quem não se possa deslocar presencialmente ao local do evento, será assegurada também a tradução e interpretação para a Língua Gestual Portuguesa.