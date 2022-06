Nutrição, novo serviço prestado pela Unidade Móvel de Anadia

A Unidade Móvel de Atendimento de Anadia (UMAA) está a prestar um novo serviço de saúde à comunidade anadiense, na área da nutrição, com o apoio do Centro de Saúde de Anadia.

Inserido na atividade da Unidade de Cuidados na Comunidade- UCC de Anadia, “Envelhecimento saudável: prevenção da desnutrição no idoso”, a equipa de nutrição desta UCC iniciou, no passado dia 8 de junho, a prestação deste novo serviço na UMAA.

Equipa de nutrição apoia idosos

A equipa de nutrição vai percorrer vários lugares do concelho, avaliando o peso e a altura, e calcula o Índice de Massa Corporal (IMC) dos interessados. Esclarecer dúvidas sobre alimentação adequada para a sua saúde, fornecer conselhos/dicas de forma a contribuir para a adoção de estilos de vida mais saudáveis e alguns momentos de conversa integram este novo serviço.

Segundo a nutricionista especialista em Nutrição Clínica, Cecília Soares, da UCC de Anadia e Rafaela Lapo e Soraia Lopes, estudantes de Dietética e Nutrição da ESTeSCP, nestas descolações “pesamos, medimos, vimos se o peso estava adequado para a altura e idade, informando que para idosos estes dados são diferentes dos de adultos. Falamos um pouco dos erros alimentares mais comuns nos idosos e suas consequências para a sua saúde como desnutrição e sarcopenia, levando à imobilidade e dependência de outros”, mas “ouvimos também as suas preocupações, consequências do isolamento social, falta de motivação diária e de que forma a deslocação e contacto com os serviços da UMAA, é crucial no seu dia a dia”, referem.

