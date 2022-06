Travessia da Ria a nado agendada para 24 julho

Estão abertas as inscrições para a 13.ª Travessia da Ria a Nado, uma iniciativa da Câmara Municipal de Ílhavo que visa promover o desporto e as potencialidades turísticas da Ria de Aveiro.

Esta edição da Travessia da Ria a Nado vai realizar-se no dia 24 de julho e prevê a participação de 160 atletas.

A concentração está marcada para as 12h, no Largo da Bruxa, na Gafanha da Encarnação, e a partida está prevista para as 13h26 rumo ao Cais, junto ao relvado da Costa Nova.

A distância do percurso, que liga as duas margens da Ria, é de aproximadamente 750 metros, em linha reta.

Os participantes na Travessia podem ainda optar por acrescentar à prova uma corrida de 800 metros: o Aquatlo.

As inscrições são realizadas através do preenchimento do formulário online até ao dia 15 de julho ou até as vagas 160 esgotarem.

As Normas de Participação estão disponíveis no website da Câmara Municipal de Ílhavo.