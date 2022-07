A partir de hoje, pode voltar a ver cinema em Aveiro

Com um total de 1026 lugares, as novas salas têm uma decoração contemporânea, cadeiras confortáveis, um generoso espaço entre filas de cadeiras e um declive que permite uma excelente visão do ecrã.

Foto: DR

A Cinemas NOS promete trazer inovação à cidade de Aveiro com o novo complexo no Glicínias Plaza Shopping Center, que abre ao público hoje, dia 7 de julho.

Todas as salas de cinema do novo espaço estão equipadas com projeção 100% lazer e som Dolby Atmos, num ambiente seguro e acolhedor.

Para Nuno Aguiar, diretor da Cinemas NOS, “este é, sem dúvida, um momento muito aguardado e um marco para a Cinemas NOS, em 2022”.

Com um total de 1026 lugares, as novas salas têm uma decoração contemporânea, com cadeiras confortáveis, revestidas a pele para melhor higienização, um generoso espaço entre filas de cadeiras e um declive que proporcionará uma excelente visão do ecrã, permitindo aos espectadores uma experiência de cinema única e totalmente imersiva.

O novo sistema de projeção laser RGB 4K garante uma melhor definição, maior luminosidade e uma melhoria nos contrastes até quatro vezes, conferindo uma experiência melhorada na visualização dos filmes. Já a tecnologia de som Dolby Atmos, através de dezenas de colunas instaladas em cada sala, proporciona uma surpreendente clareza e profundidade dos sons do filme, envolvendo o espectador num espaço tridimensional, que o transporta ainda mais para dentro da ação.

O novo complexo de cinema contará também com lugares exclusivos para casais, na zona de melhor visibilidade das salas, com maior separação entre pares de lugares, conferindo maior intimidade e exclusividade.

Para além do atendimento presencial e das plataformas digitais (App e WEB), vão estar disponíveis kiosks de nova geração, para uma rápida aquisição de bilhetes e produtos de bar no local.

O acesso ao cinema faz-se a partir da zona de restauração com facilidade de acesso ao parque de estacionamento.