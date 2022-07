Antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra atuaram em Cantanhede

Centenas de pessoas assistiram, no último domingo, dia 24 de julho, ao espetáculo protagonizado pelo Coro dos Antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra. Integrado nas comemorações do feriado municipal de Cantanhede, o concerto realizou-se na Praça Marquês de Marialva.

Constituído por antigos estudantes da Universidade de Coimbra e com centenas de atuações em Portugal e no estrangeiro, os Antigos Orfeonistas já partilharam o palco com grandes nomes como o tenor italiano Andrea Bocelli e atuaram em espaços emblemáticos como a sede das Nações Unidas, em Nova Iorque.

No concerto deste último sábado, junto aos Paços do Concelho, os Antigos Orfeonistas interpretaram 20 temas, deliciando a plateia com uma exemplar harmonia de vozes.

Quase no final do concerto, a presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Helena Teodósio, subiu ao palco para identificar a personalidade feminina que o Município de Cantanhede destacou para homenagear, conforme preconizado pelo propósito do Coro no âmbito do projeto celebrativo dos seus 40 anos de existência: 40 anos, 40 concertos 19 personalidades (da região de Coimbra) no feminino.

Trata-se de Maria da Luz Pessoa, médica que serviu a comunidade de modo absolutamente exemplar e que ajudou inúmeras mulheres do concelho a darem à luz os seus filhos.

A neta da homenageada, também ela médica, subiu então ao palco para receber das mãos de Helena Teodósio um ramo de flores, sob fortes aplausos da assistência.