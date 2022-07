Tiago Nunes foi Bicampeão Nacional Júnior em Vagos

Tiago Nunes foi Bicampeão Nacional Júnior, nos Campeonatos Nacionais de Sub-20 em atletismo, que decorreram no último fim de semana, em Vagos.

No sábado, o atleta da ADREP foi Campeão Nacional Júnior, no lançamento do peso de 6kg, com a marca de 14.80m. “A prova não foi a melhor e não conseguiu mostrar o que tem trabalhado, de qualquer forma o grande objetivo era ganhar e conseguiu”, referiu o treinador Rui Fernandes.

No domingo, Tiago Nunes voltou a vencer, desta feita no lançamento do disco de 1.750kg.

O atleta confirmou o favoritismo em ambas as provas, embora as marcas não tivessem sido as mais desejadas, “mas venceu, e isso de facto é o que conta em campeonatos”, voltou a frisar o treinador, avançando que “continuamos a trabalhar e na luta por melhores resultados, dentro sempre de um bom trabalho e de muita saúde”.