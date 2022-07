“Concertos no Parque” da Curia prosseguem com Alice Ruiz

O programa de animação de verão na Curia, “Concertos no Parque”, promovido pelo Município de Anadia, prossegue este sábado, 16 de julho, pelas 22h, com a atuação de Alice Ruiz.

Alice Ruiz é uma cantora portuguesa nascida em Lisboa. O seu trabalho é fortemente inspirado no universo melancólico de Tom Waits, cruzando-o, depois, com a magia do Folklore Celta e as melodias tradicionais do Cancioneiro Português.

Desta estranha fusão nasce o seu primeiro álbum de canções originais, The Haze, que conta com a participação de Vasco Pimentel (piano), Samuel Dias (bateria), Miguel Sobral Curado (guitarra) e Francisco Nogueira (contrabaixo).

O programa “Concertos no Parque” tem como principal objetivo animar as noites de sábado na Curia, procurando desta forma atrair um maior número de turistas a esta estância termal, durante a época estival.

Programação dos “Concertos no Parque”

23 de julho – Senza

30 de julho – Miguel Guizzas

6 de agosto – The Singles

20 de agosto – Tó Trips e Tiago Gomes

27 de agosto – Manuel João Vieira