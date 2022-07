Desenvolvimento Digital foi mote do II Encontro de Educação de Cantanhede

Cerca de centena e meia de docentes participaram no II Encontro de Educação “Construir Caminhos no Digital”, que decorreu no passado dia 5 de julho, no auditório do Biocant Park.

Este encontro surge na sequência da implementação dos Planos de Ação de Desenvolvimento Digital nos Agrupamentos de Escolas, no âmbito do Plano de Transição Digital das Escolas, e resulta da parceria da Câmara Municipal de Cantanhede comos agrupamentos do concelho.

A ação teve como principal objetivo colocar em prática a mobilização de sinergias, com a finalidade de capacitar o pessoal docente para que os PADDEs (Plano de Ação de Desenvolvimento Digital da Escola) do concelho se desenvolvam de forma concertada e harmoniosa entre todos os intervenientes, de modo a superar possíveis obstáculos.

Este segundo encontro, com um formato muito distinto, contou com um conjunto de microformações ao longo do ano letivo, culminando com esta sessão presencial.

Pedro Cardoso, vice-presidente da Câmara Municipal de Cantanhede com o pelouro da Educação, na sessão de abertura destacou “o forte investimento que tem vindo a ser feito em Cantanhede, particularmente na área da Educação criando, assim, condições para uma educação de excelência. Com este objetivo sempre presente, e rumo à construção de uma Escola mais digital, é fundamental uma aposta forte na capacitação digital dos docentes, determinante para o sucesso da Transição Digital.”

Sublinhou ainda que “a aposta na formação é importantíssima para os docentes poderem aproveitar o potencial das tecnologias digitais, para inovarem as práticas pedagógicas e melhorarem a qualidade da educação.”

Num contexto global de transformação digital a vários níveis conclui-se que é crucial dotar as escolas de práticas de formação e de qualificação, promotoras do conhecimento tecnológico, o qual se tem vindo a verificar como um pilar fundamental para o desenvolvimento da sociedade atual.