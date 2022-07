Gonçalo Gomes anima Praça da Juventude em Anadia

“Por motivos de força maior, aos quais o Município de Anadia é totalmente alheio, a atuação de Luís Portugal, prevista para esta sexta-feira, 22 de junho, pelas 22h, na Praça da Juventude, em Anadia, no âmbito do projeto ‘Às Sextas na Praça’, foi cancelada”, refere nota enviada pela câmara municipal à comunicação social.

O palco será ocupado pelo jovem anadiense Gonçalo Gomes, que tem sido orientado pelo professor Celestino Ortet e que pretende iniciar uma carreira musical. Gonçalo Gomes promete animar a Praça da Juventude, com vários tipos de música.

“Às Sextas na Praça” é um projeto de dinamização cultural ao ar livre, promovido pelo Município de Anadia, que pretende preencher com música as noites de sexta-feira, contribuindo assim para a animação do centro da cidade de Anadia nas noites de verão, seguindo a fórmula de sucesso que alia a cultura e a confraternização, num espaço ao ar livre, grátis, que dá palco a artistas e a géneros musicais variados, capazes de agradar aos mais diversos públicos.

Pelo palco da Praça da Juventude já passaram, nesta edição de 2022, a Orquestra Desigual da Bairrada, o “Síndrome B”, os “Meninos na Sacristia”, “Os Sabugueiros” e os “Four2One”.