Homem de 28 anos morre na praia da Costa Nova em Ílhavo

FOTO DE ARQUIVO

Um homem de 28 anos morreu esta tarde depois de alegadamente ter sido arrastado pela corrente, acabado por desaparecer no mar, numa zona não vigiada na praia da Costa Nova, no concelho de Ílhavo, informou a Autoridade Marítima Nacional.

Na sequência de um alerta recebido pelas 13h17, através de uma nadadora-salvadora de serviço na praia, a informar que se encontravam duas pessoas em dificuldades na água na praia da Costa Nova, foram de imediato ativadas para o local uma embarcação do Comando-local da Polícia Marítima de Aveiro e uma mota de água da Estação Salva-vidas de Aveiro.

Uma das vítimas, um jovem com 17 anos, foi resgatada para terra pelos nadadores-salvadores de serviço na praia, encontrando-se bem fisicamente e sem necessidade de assistência médica. A segunda vítima, um homem de 28 anos, acabou por desaparecer na água, sendo posteriormente encontrada e resgatada, em estado inconsciente, pelos tripulantes da Estação Salva-vidas de Aveiro, em colaboração com os elementos da Polícia Marítima, que a transportaram para o cais do Forte da Barra.

No cais, aguardavam elementos do INEM, que efetuaram manobras de reanimação à vítima, não tendo sido possível reverter a situação, tendo sido declarado o óbito no local. O corpo foi posteriormente transportado por uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo, para Gabinete Médico-legal de Aveiro.

O Comando-local da Polícia Marítima de Aveiro tomou conta da ocorrência.