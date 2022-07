País em alerta devido ao risco muito elevado de incêndios florestais

Face às previsões meteorológicas para os próximos dias, com as temperaturas a rondar os 40 graus, e face ao significativo agravamento do risco de incêndio rural, o Governo declarou, ontem, situação de alerta em todo o território do continente, entre os dias 8 e 15 de julho.

A declaração foi feita pelos Ministros da Defesa Nacional, da Administração Interna, da Saúde, do Ambiente e Ação Climática e da Agricultura e da Alimentação.

Em nota de imprensa, estas medidas preventivas surgem, “face ao risco de incêndio Elevado, Muito Elevado e Máximo previsto pelo IPMA, em todos os distritos do continente nos próximos dias.”

Assim, nos próximos dias está proibido o acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais previamente definidos nos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios, bem como nos caminhos florestais, caminhos rurais e outras vias que os atravessem.

Também estão proibidas as realizações de queimadas e queimas de sobrantes de exploração, assim como trabalhos nos espaços florestais com recurso a qualquer tipo de maquinaria, com exceção dos associados a situações de combate a incêndios rurais.

No âmbito destas medidas, nota para a proibição total da utilização de fogo-de-artifício ou outros artefactos pirotécnicos, independentemente da sua forma de combustão.