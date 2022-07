PME Líder: AMOP cria design em betão trilhando meio século de vida

Quase a completar meio século sobre a primeira solução para pavimentos, a AMOP Synergies mantém essa ligação ao passado, mas soube inovar ao longo destes 50 anos, moldando o betão ao exigente mercado, apostando em soluções tecnologicamente avançadas e ambientalmente sustentáveis.

Do piso passou aos revestimentos e depois apostou no mobiliário urbano e privado, num constante processo de pesquisa e desenvolvimento. De semelhanças com o passado só mesmo o betão, que continua na base desta marca de referência internacional no desenvolvimento de soluções técnicas e de inovação no design, na arquitetura, mobiliário urbano e sistemas de revestimentos e pavimentos.

A AMOP tem deixado a sua marca de valor pelo espaço público do país e de várias localizações da Europa, desde uma pequena floreira a uma mais completa e sofisticada solução de algumas toneladas de peso e de design, exatamente aquele com que cria soluções únicas para o mercado público e privado, através de parcerias com designers, arquitetos e demais intervenientes, gerando peças de autor e, consequentemente, valor para toda a cadeia.

