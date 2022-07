União de Freguesias BTM: Desagregação espera por consensos e por melhores dias

O processo para a desagregação – ou não – da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa voltou à casa da partida, depois dos elementos do CDS na Assembleia de Freguesia terem chumbado a proposta do PSD e PS para avançar naquele sentido, na sessão extraordinária de segunda-feira.

Os elementos do PSD e do PS, que pediram esta sessão para abordar e votar o assunto, viram cair por terra as suas pretensões, não obstante as recomendações do presidente da mesa, Luiz Gala, para a eventualidade da proposta poder vir a ser chumbada superiormente dado o facto de estar “mal instruída”, carecendo de “alguns elementos importantes”.

Coube a Jorge Humberto Carvalho (PSD) a apresentação da proposta, que acabaria por provocar um longo diálogo com Luiz Gala, com os dois a terem interpretação diferente da lei para este processo.

A oposição quis vincar a necessidade de se avançar rapidamente com a desagregação, alegando que essa é a vontade do povo das três freguesias, contrapondo com a opinião dos elementos do CDS, ao entenderem que a população terá que ser ouvida e depois sim avançar com o processo, enquanto se aguarda um estudo pedido à Universidade de Aveiro para aferir da viabilidade da desagregação.

Leia aqui ou na edição impressa de 14 de julho a reportagem completa.